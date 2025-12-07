Super Simone Fontecchio contro Sacramento: arriva il nuovo season-high

I Miami Heat sono usciti sconfitti dal match di ieri notte contro i Sacramento Kings, 111-127, ma la gara ha segnato il nuovo season-high del nostro Simone Fontecchio. L’azzurro è stato il secondo miglior marcatore della squadra con 20 punti e 7 rimbalzi in circa 25′, tirando 8/14 dal campo e 4/9 da dietro l’arco. Solo Jaime Jaquez Jr ha fatto meglio con 27 punti.
🇮🇹 Simone Fontecchio today highlights vs. Kings:
🏀 20 POINTS
🏀 7 REBOUNDS
🏀 0 BLOCKS
Heat lost to Kings 111-127 ❌ pic.twitter.com/XyYqjP3zmO
— DV highlights (@DVhighlights) December 7, 2025
Con questa prestazione Fontecchio si è un po’ ripreso dopo settimane complicate: nelle ultime 8 partite stava infatti tirando con un misero 18% da tre punti, dopo essere stato tra i migliori tiratori NBA nell’avvio stagionale.
