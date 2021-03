Super vittoria in Gara-1 della Virtus Bologna, Badalona si arrende solo nelle ultime battute

Virtus Segafredo Bologna – Joventut Badalona: 80-75

(20-22; 41-44; 63-63; 80-75)

La Virtus vince gara-1 dei quarti di finale di Eurocup, superando una stoica Badalona per 80-75. I bianconeri vincono il primo match della serie fra le mura amiche, al termine di una vera e propria battaglia cestistica. Le due squadre combattono dal primo all’ultimo minuto senza esclusioni di colpi, restando sempre mentalmente dentro la gara. E proprio nel finale Bologna riesce ad avere la meglio, spezzando l’equilibrio e non voltandosi più indietro. Una gara del genere vive ovviamente di tantissimi momenti con diversi protagonisti, ma l’MVP di serata è sicuramente Marco Belinelli: l’ex-NBA segna 24 punti, con 13 liberi di intelligenza e 3 bombe pesantissime nel momento caldo del match. Dietro di lui, solite giocate fondamentali di Teodosic e Markovic in costruzione, unite alla grinta decisiva di Pajola e Weems. Lato Joventut, non è bastata la super serata di Lopez-Arostegui, con il giovane basco a segno con 20 punti. Al suo fianco l’infinita classe di Ante Tomic ha tenuto a galla i catalani, insieme ai punti chirurgici di Bassas.

Fra meno di tre giorni si torna in campo: venerdì le due squadre si affronteranno di nuovo a campi invertiti e nel caso di vittoria bolognese arriverebbe il passaggio del turno, mentre se dovessero spuntarla i neroverdi di Duran si andrebbe alla bella di nuovo a Bologna.

Tornando alla partita, il peso della gara è palpabile fino dalla palla a due. Il canestro rapido Lopez-Arostegui resta l’unico della gara per i primi 3 minuti abbondanti e la Virtus ci mette un ulteriore minuto per trovare il fondo della retina, con un libero di Markovic. Dopo il tennistico 1-6 del 5′, Bologna si sblocca e in breve si accende la gara. Ribas e Tomic guidano gli ospiti, Teodosic e Pajola rispondono per i padroni di casa: si arriva così al 10′ con grande nervosismo sul 20-22.

Il secondo quarto di apre con il pareggio di Adams, prima di una nuova fiammata dei catalani. Badalona litiga col tiro pesante (2/12 nei primi 15′), ma quando si avvicina al ferro il tonnellaggio di Birgander e Parra fa la differenza. Scivolata a -5 (23-38), la Segafredo trova nuovi equilibri con Ricci e Abass per un contro-parziale di 8-0, mettendo il naso avanti al 15′ sul 31-28. Il rientro di Tomic e Lopez-Arostegui (15 all’intervallo) rimette in carreggiata la Joventut, che torna a macinare punti e chiude avanti il primo tempo, sul 41-44.

Dopo la pausa lunga Belinelli prova a caricarsi i suoi sulle spalle, con due triple in rapida successione per riportare avanti Bologna. Tomic però è di tutt’altro avviso e mette in mostra tutto il repertorio, tra punti, assist e difesa del proprio ferro per riportare Badalona sopra di 7, sul 51-58 del 25′. Nel momento di massima difficoltà, ancora Belinelli trova una tripla estemporanea e ridà fiato ai suoi. Poi sono i recuperi di Pajola ed i balzi di Hunter a permettere di trovare una nuova parità, andando al riposo del 30′ sul 63-63.

L’ultimo quarto diventa così una lotta senza quartiere, azione dopo azione, totalmente in equilibrio. Le due squadre si rispondono colpo su colpo fino al 5-0 Bologna di metà periodo che rompe gli indugi. Tripla di Ricci, canestro di Hunter e timeout Duran. La Joventut recepisce il messaggio del proprio coach e con i soliti Bassas e Tomic torna a segnare, con la Segafredo che tiene il cuscinetto di 5 punti entrando negli ultimi due minuti (77-72). I catalani restano aggrappati alla partita, ma Bologna non alza le mani dal manubrio e conduce in porto con grande attenzione: alla sirena finale il tabellone della Segafredo Arena segna 80-75.

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 0, Abass 7, Pajola 6, Alibegovic 2, Markovic 1, Ricci 7, Adams 3, Belinelli 24, Hunter 9, Weems 0, Teodosic 11, Gamble 10.

All. Djorjevic

Joventut Badalona: Dimitrijevic 6, Dawson 2, Ribas 4, Lopez-Arostegui 20, Morgan 4, Brodziansky 5, Ventura 0, Bassas 14, Birgander 6, Parra 4, Tomic 10.

All. Duran

📋 Doppia laurea in Economia (Marketing e Management + Direzione d’Impresa e Comunicazione), con la passione per la palla a spicchi ed un obiettivo: coniugare sport e business, per rendere il mondo un posto migliore grazie ai valori della competizione.

📍 Bologna 🚅 Torino