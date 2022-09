Supercoppa 2022, perché Milano-Virtus Bologna è una Semifinale?

Mercoledì e giovedì al PalaLeonessa A2A di Brescia si disputeranno le Semifinali e la Finale della Freecciarossa Supercoppa 2022. Le squadra partecipanti saranno Olimpia Milano, Virtus Bologna, Derthona Tortona e Dinamo Sassari.

Come sono organizzati gli accoppiamenti?

L’Olimpia Milano ha vinto sia Scudetto sia Coppa Italia nel 2021-2022, perciò è la testa di serie numero 1. La numero 2 non è la Virtus Bologna, finalista per la vittoria del campionato, ma la Bertram Yacht Tortona, che è arrivata seconda alle Final Eight di Pesaro. Ecco quindi spiegato il motivo per cui Emporio Armani e Segafredo non si potranno incontrare nell’atto conclusivo ma subito il primo giorno. La quarta squadra è la Dinamo Sassari perché ha terminato il suo percorso ai playoff in Semifinale Scudetto, perdendo contro coloro che poi hanno vinto, quindi le Scarpette Rosse.

Sarà una Final Eight davvero interessante

Vedremo una vera e propria Finale anticipata poiché le due compagini italiane che nel 2022-2023 giocheranno l’EuroLega si affronteranno in Semifinale. Sarà perciò un mercoledì di grandissimo basket a Brescia, che si concluderà poi giovedì con la Finalissima. Una cosa possiamo dirla con assoluta certezza: una tra Olimpia Milano e Virtus Bologna giocherà il match per alzare la Frecciarossa Supercoppa 2022, l’altra no.

