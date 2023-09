Supercoppa 2023, a che ora si gioca e dove si può vedere in TV e streaming?

La Supercoppa 2023 è alle porte perché dopodomani alle 18:00 ci sarà la prima palla a due della nuova stagione con al gara tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia EA7 Milano, valevole per un posto in finale di Supercoppa 2023. Ma dove si potrà vedere la prima competizione ufficiale dell’anno?

Le semifinali saranno in TV su Eurosport 2, visibile sia su DAZN sia su Sky, mentre solo in streaming ci sarà DAZN, che ha acquisito Eleven Sport e quindi anche tutto il pacchetto basket, come per esempio i Mondiale FIBA del 2023 che abbiamo potuto vedere. La finale, oltre che su Eurosport, 1 e non 2, e DAZN, sarà visibile anche su DMAX e NOVE, contemporaneamente, quindi ci sarà la doppia copertura televisiva in chiavo da parte del gruppo Discovery.

Per quanto riguarda gli orari della Supercoppa 2023, la 1a semifinale, quella tra Bologna e Milano, inizierà alle 18, come abbiamo scritto, mentre la 2a semifinale, tra Tortona e Brescia, comincerà alle 20:45. La finalissima tra le vincenti delle due sfide del sabato sarà domenica dalle 18:00 in poi. Tutte le gare si disputeranno al Palaleonessa A2A di Brescia, casa della Germani, che proverà a bissare l’incredibile vittoria della Coppa Italia dello scorso febbraio.

Leggi anche: Disastro Partizan Belgrado! Finale di Supercoppa ABA persa contro una squadra sconosciuta