Supercoppa 2023: Brescia si impone nettamente, Tortona KO

Pallacanestro Brescia – Derthona Basket 86-63

(23-8; 22-19; 20-18; 21-18)

Seconda semifinale di Supercoppa a senso unico al PalaLeonessa dove Brescia vince nettamente contro Derthona. Il roboante avvio di gara spinge la Leonessa sui binari giusti: Tortona prova a riaprire il conto nel corso della gara, ma non riesce mai a piazzare il break giusto.

Parte bene la formazione di casa con un promettente 7-0 a cui Derthona fatica a rispondere: i bianconeri litigano tanto il ferro nonostante un buon giro palla, mentre Brescia gira subito a marce altissime a tutto campo e vola sul 18-2. In campo sono i biancoblu a dominare e chiudono la prima frazione sul 23-8. Candi batte un colpo per i suoi ad inizio secondo quarto, ma la formazione piemontese non approfitta dal blackout offensivo bresciano: Della Valle sblocca la retina e ritocca il vantaggio oltre i 20 punti. Baldasso e Thomas provano a tirare fuori un po’ di orgoglio, ma all’intervallo il punteggio recita 45-27.

Nonostante il calo di ritmo, Brescia tiene saldamente le redini della partita: Derthona prova a limitare i danni in difesa e macinare punti dalla lunetta per ricucire il margine, con Obasohan a guidare la carica, ma Massinburg risponde a dovere e prima del quarto finale siamo sul 65-45. Non cambia la musica negli ultimi 10′ con Brescia che controlla e chiude nettamente sul 86-63.

BRESCIA: Christon 9, Gabriel 6, Bilan 10, Burnell 6, Massinburg 15, Tanfoglio NE, Della Valle 20, Petrucelli 9, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 5, Porto

DERTHONA: Zerini 10, Dowe 1, Candi 6, Tavernelli 2, Strautins NE, Baldasso 13, Severini, Daum 3, Obasohan 16, Weems, Thomas 8, Radosevic 4

Foto: LBA