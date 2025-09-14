Supercoppa A2, storica vittoria di Cividale: Freeman è l’MVP

La UEB Gesteco Cividale è nata solo pochi anni fa, nel 2020, e rapidamente si sta ritagliando uno spazio importante nella serie cadetta. L’anno scorso i friulani hanno chiuso la stagione con qualificazione ai Playoff per il secondo anno di fila, ora hanno invece aggiunto il primo trofeo in bacheca: la Supercoppa di Serie A2. Dopo aver vinto la semifinale contro Forlì, stasera Cividale ha battuto Rimini dopo un supplementare, 105-100.

Deshawn Freeman è l’MVP del match, con 33 punti, 11 rimbalzi e 13/16 dal campo. L’americano non è solo il migliore per le statistiche, ma anche l’uomo decisivo: sotto di 2 punti è infatti suo il rimbalzo offensivo con canestro dopo lo 0/2 ai liberi di Rota, per mandare la gara all’OT. I giovani Marangon e Ferrari aprono il supplementare con i punti del +4 per Cividale, poi il 4/4 a cronometro fermo di Lucio Redivo (25 punti) e il 2/2 dello stesso Ferrari regalano ai gialloblu il successo negli ultimi 5′.

Ferrari, MVP dell’ultimo Europeo U20 vinto dall’Italia, chiude con in doppia-doppia con 17 punti e 11 rimbalzi. Pierpaolo Marini è invece il top scorer di Rimini con 24 punti, 21 punti e 11 rimbalzi per Mark Ogden.