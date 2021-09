Supercoppa italiana, è di nuovo sfida Virtus Bologna-Olimpia Milano

La stagione 2021/2022 inizia esattamente come era finita quella passata con Olimpia Milano e Virtus Bologna designate a giocarsi un titolo. L’11 giugno scorso, con un netto 4-0 in finale, fu la Virtus a strappare lo scudetto dal petto dei meneghini e oggi, a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, l’Olimpia andrà a caccia di una piccola rivincita nella Supercoppa italiana. Palla a due stasera alle 21 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Speriamo che lo spettacolo sia garantito così come nelle due semifinali in cui le due squadre vincenti sono riuscite a staccare il pass per la finale solamente all'ultimo e al termine di concitate battaglie. Partiamo dai padroni di casa della Virtus Segafredo Bologna che dal 1995 (data dell'istituzione della competizione) ad oggi ha vinto solo una volta a fronte di ben 8 finali perse. Le V nere, che vinsero la prima edizione, in quest'occasione non partono favorite stando all'opinione dei bookmaker.

Si diceva, Marco Belinelli e compagni sono reduci dalla semifinale contro l’Umana Reyer Bologna in cui si sono imposti di misura per 72-71. Protagonisti tra i campioni d’Italia sono stati Teodosic e la novità Hervey capaci di andare a segno rispettivamente con 14 punti e 8 assist e 17 punti e 9 rimbalzi. Nel finale è la miglior percentuale ai liberi di Bologna a fare la differenza e a regalare quella finale che mancava dalla passata stagione quando Milano alzò al cielo la coppa vincendo 75-68 alla Segafredo Arena casa della Virtus.

Per l’Olimpia quella di oggi sarà l’ottava finale di Supercoppa con un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte. Detto dell’ultima vittoria, l’A|X Armani Exchange è arrivata a giocarsi questa sfida superando al penultimo atto della final eight l’Happy Casa Brindisi. Una gara dai due volti, anzi dai tre visto che Milano aveva toccato un massimo vantaggio di +16 durante il secondo quarto prima di farsi riprendere e superare da Brindisi che sul finale di terzo quarto aveva toccato quota +7 a 56-49. Quarto e ultimo parziale al cardiopalmo con sorpassi e controsorpassi: al 64-62 per Brindisi, ci pensano le triple di Shields e Delaney a riportare avanti l’Olimpia che nel finale sfrutta al meglio due liberi di Hall e si aggiudica il confronto.

Diamo ora un’occhiata agli ultimi 10 confronti tra Virtus Bologna e Olimpia Milano che si sono giocati tra campionato, Coppa Italia e proprio Supercoppa. La Virtus conduce 6-4 e, come detto, ha fatto man bassa degli ultimi 4 testa a testa nella finale scudetto della scorsa primavera. La media punti in questi ultimi 10 confronti è stata di 158 e nel complesso Milano ha segnato 8 punti in più rispetto alla Virtus Bologna. L’Olimpia, inoltre, è stata capace di concludere in vantaggio il primo tempo in 5 occasioni su 7. Dando invece un’occhiata alle ultime 10 gare disputate dalle due squadre, c’è un’inversione di tendenza nei punti messi a segno: la Virtus viaggia a 84 a partita, mentre l’Olimpia Milano a 78. Questo si riflette anche sui totali delle partite con 161 in quelle di Bologna e 152 in quelle di Milano.