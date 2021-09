SUPERCOPPA LBA: la Virtus Bologna soffre ma vince, Tortona eliminata con onore

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 74-66

(16-14; 20-22; 18-10; 20-20)

Il quarto ed ultimo primo atto delle Final 8 di Supercoppa vede di fronte i campioni d’Italia in carica della Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo e la neopromossa Tortona, che metterà in campo la voglia di stupire e di fare bene al primo appuntamento ufficiale della stagione.

La squadra di coach Marco Ramondino dimostra subito di essere all’altezza della competizione: Wright e Daum mettono i primi punti sul tabellone, mentre la Virtus risponde con Udoh e Jaiteh, che fanno la voce grossa sotto canestro, Filloy entra dalla panchina e mette 5 punti in fila, ma i bolognesi rispondono subito con un parziale di 8-0, Sanders chiude il quarto riportando i suoi sul -2.

Ad inizio secondo quarto entra in partita Milos Teodosic, nel bene e nel male: prima un fenomenale gioco da 3 punti, poi un tecnico che da l’opportunità a Tortona di rimanere aggrappata alla partita, anche grazie ai punti di Mascolo. A 3:50 dal termine del primo tempo, Udoh viene portato fuori in barella dopo essersi fatto male al ginocchio sinistro: la Virtus non riesce più a far canestro ma gli ospiti non ne approfittano a pieno, andando al riposo sul 36 pari.

Le due squadre ritornano in campo con le polveri estremamente bagnate, Bologna fallisce molti tiri aperti, Daum è l’unico a segnare con regolarità per Tortona, che tiene sempre la testa avanti, fino alla tripla di Hervey al 25′ (40-40); sempre il numero 8 della Virtus infila un gioco da tre punti che porta avanti i bianconeri. Cannon termina la sua gara con 12′ sul cronometro (0 punti, 5 falli) e Bologna piano piano si allontana fino al +8 di fine terzo quarto.

Gli ultimi 10 minuti si inaugurano con un 4-0 in favore di Bologna, con Tortona molto confusionaria in attacco, Abass ne approfitta con due schiacciate consecutive in contropiede e la Virtus vola sul +14 (60-46); Filloy e Tavernelli infilano due triple che smuovono il punteggio per la Bertram, Teodosic è superficiale e viene espulso dopo aver commesso un antisportivo (ed un fallo tecnico nel primo tempo) sullo stesso Tavernelli, che riporta Tortona in partita sul -7 (62-55) a 5′ dal termine.

Wright mette la tripla del -4, Macura quella del -1 e la gara è più viva che mai: un paio di fischi dubbi in favore di Bologna riportano la Virtus avanti di poche lunghezze, ma Tortona rimane aggrappata alla gara, Filloy segna da 3 punti (68-66), Pajola e Tessitori guadagnano 3 viaggi in lunetta che fruttano solamente 2 punti, Daum fallisce la tripla del -1 dopo un clamoroso errore di Hervey, Weems e Belinelli chiudono la gara negli ultimi due possessi e la Virtus accede così alla semifinale.

BOLOGNA: Tessitori 14, Belinelli 6, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 18, Udoh 4, Ruzzier, Jaiteh 4, Alexander 2, Weems 11, Teodosic 3, Abass 8.

TORTONA: Wright 6, Rota NE, Cannon, Tavernelli 7, Filloy 11, Mascolo 7, Severini, Mobio NE, Sanders 2, Daum 19, Cain 8, Macura 6.

Foto: Virtus Bologna