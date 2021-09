Supercoppa – Virtus Bologna vs Olimpia Milano, Messina: “Difesa insufficiente”

Ettore Messina, allenatore dell’Olimpia Milano, ha commentato la sconfitta della sua squadra nella finale di Supercoppa contro la Virtus Bologna.

L’allenatore dell’Armani ha criticato la difesa dei suoi, specialmente sotto canestro, sottolineando la condizione ancora precaria della squadra.

Complimenti a Sergio Scariolo e alla Virtus, hanno vinto con merito. Noi siamo partiti male e questo ci ha condizionato per tutta la gara, abbiano avuto qualche momento buono ma ovviamente non è stato abbastanza. Quando concedi 90 punti in una partita secca non hai grandi chance. Ci sono state cose che in alcuni momenti abbiamo fatto bene, ma la difesa interna non è stata all’altezza, siamo stati carenti. Prima di questa Supercoppa avevo detto che eravamo indietro rispetto a quello che dobbiamo fare e dovremo fare. Il motivo è che abbiamo cominciato un po’ dopo e quindi siamo indietro, poi qualcuno deve ancora adattarsi, capire dove è capitato. La Virtus è sicuramente più avanti, ha la fiducia derivante dallo scudetto, Pajola è certamente un giocatore splendido. Noi lavoreremo per migliorarci”.