Svelato l’ultimo uomo copertina di NBA 2K23

NBA 2K23 ha svelato l’ultima copertina del videogioco in uscita a Settembre. Si tratta di Devin Booker, alla prima apparizione come “uomo immagine” del famoso videogame.

Quella con Booker è la terza e ultima copertina rivelata da 2K. La prima vede protagonista Michael Jordan, la seconda le giocatrici WNBA Sue Bird e Diana Taurasi.

Lo stesso Booker ha scherzato su Twitter dopo la pubblicazione della copertina: “Ho sentito dire che è la più bella che abbiano mai fatto”, ha scritto.

I heard this the hardest cover they done did..? 🙂

— Book (@DevinBook) July 7, 2022