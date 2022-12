Nick Young AKA Swaggy P torna a giocare a basket!

Nick Young, anche conosciuto come Swaggy P, ha deciso di tornare a giocare a basket e lo farà a Dubai con lo Strong Group nel Dubai International Championship, come confermato da lui stesso su Twitter:

Nick Young ha disputsto 11 stagioni in NBA ma non gioca a basket dal 2019. Il suo nuovo coach nella Penisola Medio-Orientale ha commentato così la firma:

“Ho parlato con Nick qualche settimana fa per conoscerlo meglio. Mi ha detto che vuole ancora dimostrare di essere in grado di poter giocare ad alti livelli e perciò sarà con noi l’anno prossimo”.

Il torneo a Dubai si disputerà dal 27 gennaio al 5 febbraio. Come potete capire, si tratta di una piccola comparsata, non di una vera e propria stagione, però ci farà capire se è ancora in grado di giocare a pallacanestro a certi livelli oppure no.

Stiamo a vedere se davvero Nick Young deciderà di firmare con la formazione di Dubai e soprattutto se giocherà questo torneo. Chissà che magari andrà tutto per il verso giusto e magari l’anno prossimo ce lo ritroveremo in Europa. In fondo ha solo 37 anni, può ancora dare qualcosa al basket se si mette d’impegno.

