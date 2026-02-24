Sylvain Francisco al Barcelona? Arriva la smentita CHOC del suo agente: “TUTTO FALSO”

Il mercato del basket europeo si infiamma, ma questa volta arriva una frenata improvvisa. Con un post su X destinato a spegnere le speculazioni, il potente procuratore serbo Misko Raznatovic ha smentito le indiscrezioni che davano Sylvain Francisco già in accordo biennale con il Barcelona.

Una presa di posizione netta, che ridisegna lo scenario attorno al playmaker francese e raffredda una delle trattative più chiacchierate degli ultimi giorni.

La smentita social che cambia tutto

Attraverso il proprio profilo ufficiale, Raznatovic ha parlato di “informazioni errate”, chiarendo che – allo stato attuale – non esiste alcun accordo tra FC Barcelona Bàsquet e Sylvain Francisco.

Una dichiarazione che smentisce categoricamente le voci circolate su un’intesa già definita per le prossime due stagioni.

Never ending story with false infos, started with Obst – Dubai, and continued with Navarro- Bayern………Lets see whats the next big transfer by enimaginando….😀 https://t.co/LAVB7WTe2f — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) February 23, 2026

Nel mercato europeo, spesso le indiscrezioni corrono più veloci delle firme. Ma in questo caso l’agente ha voluto intervenire direttamente per fare chiarezza.

Non solo Francisco: smentite anche altre voci

Nel suo intervento, Raznatovic ha colto l’occasione per smentire anche altre notizie circolate negli ultimi giorni:

Andreas Obst non sarebbe vicino a un trasferimento al Dubai.

Ibon Navarro non sarebbe a un passo dalla panchina del Bayern Monaco.

Tre rumors, un’unica smentita. Il messaggio è chiaro: nessun accordo chiuso, nessuna trattativa definita.

Mercato europeo: cosa succede ora?

Il nome di Sylvain Francisco resta comunque caldo sul mercato. Il talento francese continua ad attirare l’interesse di diversi club di alto livello, ma – almeno per ora – non ci sono firme né intese ufficiali.

La smentita non esclude scenari futuri, ma riporta la situazione a uno stato di trattativa aperta. E nel basket europeo, come insegna la storia recente, le cose possono cambiare molto rapidamente. Per il momento, però, il “colpo” Barcellona-Francisco non è realtà. E il mercato estivo resta tutto da scrivere.

Leggi anche: Nella Serie C comasca un coach è stato esonerato… per aver sgambettato un avversario