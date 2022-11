Tacko Fall domina dando spettacolo in Cina

In questa stagione, dopo essere diventato un fan favorite a Boston, Tacko Fall si è trasferito nel campionato cinese. In CBA, il centro americano, diventato famoso per la sua altezza di 231 centimetri, sta facendo bene e nell’ultima gara ha dato anche spettacolo.

Con i suoi Xinjiang Fighting Tigers sta mantenendo 14.6 punti e 8.3 rimbalzi di media nelle prime 9 partite, giocando meno di 24′ a gara. Contro Nanjing ha chiuso con 22 punti e 11 rimbalzi, ma a fare il giro dei social in queste ore è una clip in cui Fall addirittura prende palla dalla difesa e conduce un contropiede in solitaria.

Lol. Tacko Fall in china putting in work. PLAYING THE PASSING LANES!!!! 😂😂😂😂 pic.twitter.com/mgjkSfQQZT — DA The Podcaster (@d_artest) October 31, 2022

Sicuramente la CBA non è il campionato migliore del mondo, ma Fall ha probabilmente trovato la propria dimensione per avere un impatto in campo. In NBA, tra Boston e Cleveland, il giocatore ha totalizzato 37 presenze in tre stagioni con 2.2 punti di media. Meglio in G-League, ma sicuramente la Cina paga meglio della Lega di sviluppo americana.