Tacko Fall potrebbe giocare in Europa nella prossima stagione

Tacko Fall non ha avuto molta fortuna in questi anni di NBA. Arrivato come un freak, sia a Boston che a Cleveland è diventato un idolo dei tifosi senza quasi mai mettere piede in campo. Ora per lui potrebbe essersi chiusa del tutto la porta della Lega e alla fine Fall potrebbe decidere di trasferirsi in Europa, almeno per una stagione.

Secondo quanto rivelato da coach Aurimas Jasilionis a BasketNews, i suoi BC Wolves Alytus, nel campionato lituano, sarebbero interessati a Fall. Il centro, famoso per i suoi 229 centimetri di altezza, ha disputato un totale di 37 partite in 3 anni di NBA, con 2.2 punti, 2.4 rimbalzi e 0.8 stoppate di media. Il resto del tempo Tacko Fall lo ha passato in G-League: nell’ultima stagione ha mantenuto 14.7 punti, 10.7 rimbalzi e 2.7 stoppate di media con i Cleveland Charge nella Lega di sviluppo.