Talen Horton-Tucker, impatto SUPER con la maglia del Fenerbahçe

Talen Horton-Tucker è stato l’ultimo colpo dell’estate del Fenerbahçe campione d’Europa in carica. L’americano è arrivato dalla NBA, dove a inizio carriera era considerato uno dei prospetti più interessanti: l’ex Lakers si è poi un po’ perso, finendo per giocare poco più di 12′ di media con i Chicago Bulla nella passata stagione. Ma Horton-Tucker finora ha avuto un impatto più che positivo in Turchia, ergendosi subito come uno dei leader della squadra allenata da Sarunas Jasikevicius.

All’esordio in gialloblu, THT ha segnato 24 punti alla prima di campionato contro il Tofa ş Bursa, partita persa a sorpresa dal Fener. Poi l’EuroLega: doppio turno settimana scorsa, con 20 punti in 20′ nella vittoria sul Paris Basketball e 10 punti e 6 rimbalzi nel KO contro lo Zalgiris Kaunas. Infine questa sera Horton-Tucker è sceso in campo nella seconda giornata di Turkish Basketball Super League contro il Petkim Spor, realizzando 25 punti con 6 rimbalzi in 23′ in una gara vinta dal Fenerbahçe per 105-83.

In queste prime 4 partite quindi Horton-Tucker ha segnato 24.5 punti di media in TBL e 15.0 punti di media in EuroLega. Una bella sorpresa per Jasikevicius, che sogna il bis dopo il Triplete della scorsa stagione.