Talen Horton-Tucker, la più grande sorpresa di questo avvio di pre-season

La pre-season NBA è partita e sta già dando degli spunti interessanti, nonostante la forma fisica non possa essere delle migliori e molte stelle che ancora non si sono viste sul parquet.

Fra gli elementi più interessanti ci sono le due prestazioni strabilianti di Talen Horton-Tucker in altrettanti derby vinti dai sui Los Angeles Lakers contro i Clippers. Nella prima gara stagionale ha messo a referto 19 punti e 9 rimbalzi, ricevendo pubblicamente i complimenti di LeBron James, mentre stanotte si è addirittura superato con una prestazione da 33 punti e 10 rimbalzi.

Una prova che ha portato anche Frank Vogel a elogiarlo: “Ha tanto talento in attacco quanto in difesa – ha detto il coach dei gialloviola – quindi troverà il sui posto nel roster. Prestazioni del genere mi metteranno in difficoltà quando dovrò distribuire i minutaggi ma questa è una squadra profonda, nessuna ha i minuti garantiti”.

Insomma chiari messaggi da parte di Horton-Tucker che fino a qualche mese fa era un semi-sconosciuto. Nella sua stagione da rookie, infatti, aveva giocato prevalentemente in G-League, prima di essere chiamato per la bolla di Orlando, dove LBJ lo ha preso fin da subito sotto la sua ala protettiva. A DisneyLand è risultato importante specialmente nella serie contro gli Houston Rockets, nella quale è stato utilizzato per marcare James Harden. E chissà che questa non sia la stagione della consacrazione…

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.