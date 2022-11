Tanti club di Serie A stanno facendo a gara per Giordano Bortolani

Giordano Bortolani, come anticipato ieri da La Prealpina, lascerà Manresa. Il club spagnolo è ultimo in classifica con un solo successo in sette gare. Perciò è partita la rivoluzione e anche il classe 2000 ci è finito dentro, nonostante Bortolani non stesse facendo malissimo, anzi.

La quasi certezza è che concluderà la sua stagione in Italia, in particolar modo in Serie A. Diversi club, sempre secondo Giuseppe Sciascia, hanno messo gli occhi sul ragazzo ex Biella, Brescia e Treviso ma di proprietà di Milano. In particolare la Tezenis Verona, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e l’Openjobmetis Varese. Forse la squadra favorita è proprio la biancorossa perché uno dei due allenatori è Paolo Galbiati, il coach che lo lanciò nella favolosa stagione di Serie A2 a Biella pre-Covid.

Al momento Bortolani e il suo agente, Riccardo Sbezzi, stanno facendo le valutazioni del caso, ma è molto probabile che un suo rientro in Italia sia imminente. Non sappiamo se accadrà prima del compimento dei suoi 22 anni, fatto che avverrà il 2 dicembre, o immediatamente dopo.

Stiamo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, magari altre squadre si interesseranno al ragazzo italiano, per esempio Scafati o Napoli, due compagini che stanno faticando in Serie A.

