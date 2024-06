Tariq Owens schernisce l’annuncio di Totè a Napoli

Tariq Owens si rende protagonista di un siparietto social sulla pagina Instagram della Legabasket. Sotto il post pubblicato dalla Lega in cui viene annunciato il passaggio di Leonardo Totè a Napoli, l’utente @socleanbean, profilo ufficiale dell’americano, ha commentato con 3 emoji che ridono, commento successivamente rimosso.

Rancore verso la GeVi per non avergli offerto un rinnovo e aver optato un altro profilo? Può darsi. Sarebbe sbagliato demonizzare un episodio tutto sommato non grave. Di certo, però, non è un atteggiamento professionale da parte di un giocatore già abbastanza chiacchierato negli anni addietro per il suo carattere “frizzantino”. Owens in questi giorni è in trattativa con Scafati per la prossima stagione.

