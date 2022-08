Taurean Prince è stato arrestato da fuggitivo per possesso di “droghe pericolose”

Taurean Prince dal 2016 è un ottimo role player NBA, autore di 7.3 punti di media nell’ultima stagione con i Minnesota Timberwolves. L’americano è finito però in guai davvero seri nelle scorse ore: prima di questa vicenda, erano state scoperte tracce di droga nell’automobile del giocatore durante un controllo in Texas. A Prince era stato ordinato di non lasciare lo stato, divieto del quale ha detto di non essere a conoscenza. A quel punto l’ala è stata arrestata non appena è arrivata a Miami, direttamente all’aeroporto, e attualmente si trova al Turner Guilford Guilford Knight Correctional Center.

L’accusa nei confronti di Prince è di “possesso di droghe pericolose” anche se non sono state specificate quali. Si tratta solo dell’ultimo caso, in ordine cronologico, di giocatore NBA finito nei guai con la giustizia in questa offseason. I casi più famosi finora erano quelli di Montrezl Harrell e soprattutto Miles Bridges, ancora free agent perché accusato (con tanto di foto della ragazza) di aver picchiato la fidanzata.

Taurean Prince’s mugshot has surfaced. The Timberwolves forward was arrested yesterday at Miami International Airport due to a warrant from Texas. (via @TMZ_Sports) pic.twitter.com/Xb9GQ7aMVf — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 26, 2022

La NBA ha una politica molto severa sull’utilizzo di droghe e sicuramente farà delle indagini: Prince rischia anche un ban da parte della Lega.