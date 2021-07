Team USA, contro la Francia la prima sconfitta olimpica dal 2004

Qualche segnale preoccupante Team USA lo aveva mandato durante le amichevoli delle scorse settimane. Ora questi brutti presagi si sono trasformati in realtà, con la sconfitta nella prima partita delle Olimpiadi di Tokyo, contro la Francia che è tra le favorite per una medaglia. Sebbene l’avversario fosse di tutto rispetto, fa molto rumore il tonfo americano per questioni storiche: alle Olimpiadi infatti Team USA non perdeva una partita dalla semifinale contro l’Argentina di Atene 2004.

Una striscia durata 17 anni e ora clamorosamente rotta da Evan Fournier e i Bleus. Gli USA, reduci da un Mondiale da dimenticare nel 2019 chiuso al settimo posto. Nel 2004 la spedizione olimpica fu considerata un completo disastro visto il terzo posto e le tre sconfitte totali rimediate (contro Porto Rico, Lituania e appunto Argentina), record storico per la Nazionale ai Giochi.

Foto: FIBA