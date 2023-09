Team USA farà di tutto per convincere Joel Embiid per Parigi 2024

Dopo la mancata conquista di una medaglia ai Mondiali FIBA 2023, gli Stati Uniti d’Americano vogliono riprendersi la prossima estate. Con una serie di stelle che si dice siano interessate a partecipare alle Olimpiadi del 2024 a Parigi, Team USA spera di attirare anche Joel Embiid, centro dei Philadelphia 76ers.

Embiid ha delle opzioni per la prossima estate se decide di partecipare alla manifestazione iridata. Il camerunense ha la cittadinanza degli Stati Uniti e della Francia. Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum e compagnia hanno perso nella fase a gironi dopo le sconfitte con Canada e Lettonia.

LeBron James ha già parlato con superstar come Stephen Curry, Kevin Durant e Jayson Tatum per farlo, secondo Shams Charania e Joe Vardon di The Athletic. Questi sforzi potrebbero estendersi a Joel Embiid perché potrebbe fare molto comodo a Team USA.

“La prospettiva di convincere l’MVP NBA in carica Joel Embiid a A.) giocare in un torneo internazionale; e B.) farlo per Team USA invece che per Team France, rimangono vive”, scrive The Athletic.

Stiamo a vedere se davvero il camerunese cederà alle lusinghe degli americani. Probabilmente si sente più americano che francese, visto che gioca in NBA da diversi anni. In Francia al massimo ci è andato in vacanza, non ha particolari diretti con Parigi. Anche se rappresentare la squadra di casa alle Olimpiadi è sempre qualcosa di bello.

