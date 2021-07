Team USA, giocatori frustrati con Gregg Popovich per le sue idee di gioco?

L’avventura di Gregg Popovich con Team USA ha riservato fin qui parecchie delusioni. Con il KO di oggi contro la Francia, l’allenatore dei San Antonio Spurs ha raggiunto un record di 6-3 in partite ufficiali con la Nazionale, un bilancio non invidiabile visto il materiale a sua disposizione. Popovich aveva già attirato su di sé diverse critiche quando gli USA, un paio di settimane fa, avevano perso le amichevoli contro Nigeria e Australia. Ora non faranno che aumentare e, secondo Joe Vardon, starebbe nascendo anche un malumore all’interno dello spogliatoio.

Secondo il giornalista di The Athletic, molti giocatori sarebbero frustrati per il modo di allenare di Popovich, che cercherebbe di giocare un “attacco San Antonio” che non sembra funzionare. Questo il passaggio nell’articolo di Vardon:

Per essere chiari, Popovich è inorridito dal suo stesso record con Team USA. Ci rimugina sopra e odia perdere. Anche i giocatori sono frustrati, mugugnando mentre tornano negli spogliatoi riguardo al “giocare un attacco San Antonio” quando apparentemente credono ci siano idee migliori. Pop lo ha detto, a causa della natura del training camp di Team USA, l’attacco sarebbe stato basato più su “concetti” che su veri e propri schemi.