Team USA, i convocati per la finestra di agosto di Qualificazioni alla World Cup

Nonostante siano sempre i favoriti, gli americani di Team USA come tutti gli altri dovranno guadagnarsi sul campo un posto per la FIBA World Cup 2023. Ad agosto, come altre Nazionali tra cui l’Italia, gli Stati Uniti giocheranno due gare di Qualificazioni, ovviamente senza le stelle NBA. Nelle scorse ore coach Jim Boylen, ex Chicago Bulls, ha diramato l’elenco dei 12 convocati che stavolta non includono nemmeno ex stelle come Isaiah Thomas o Joe Johnson.

C’è Mac McClung, nuovo giocatore dei Golden State Warriors, insieme a Langston Galloway, David Stockton (figlio del più famoso John), Eric Mika (ex Pesaro e Brescia), John Jenkins e Tyler Cavanaugh. Questa la lista completa dei convocati per le gare contro Uruguay e Colombia:

Michael Frazier II, Langston Galloway, David Stockton, DaQuan Jeffries, John Jenkins, Eric Mika, Tyler Cavanaugh, Malik Ellison, Dewan Hernandez, Mac McClung, Robert Woodard II, McKinley Wright IV.

The August 2022 USA Men’s World Cup Qualifying Team is set for a home qualifier against 🇺🇾 on Aug. 25 in Las Vegas before an away contest to 🇨🇴 on Aug. 29 »» https://t.co/thWiTk0y8i 🇺🇸 #WinForUSA pic.twitter.com/xxEPrYuGJh — USA Basketball (@usabasketball) August 11, 2022