La star dei Miami Heat, Jimmy Butler, sta considerando un’espansione temporanea di Big Face Coffee a Tokyo, in Giappone. Dopo l’eliminazione dei playoff dei Miami Heat per mano dei Milwaukee Bucks con un secco 4 a 0, Jimmy Butler ha espresso l’idea di giocare per Team USA alle Olimpiadi di quest’anno a Tokyo, secondo Tim Reynolds di The Associated Press.

Jimmy Butler dice che prenderà in considerazione le Olimpiadi, ma chiaramente non è ancora vicino a una decisione.

Naturalmente è presto per decidere però sarebbe una bella considerazione per Jimmy Butler vincere le Olimpiadi, sempre se si disputeranno. Infatti in Giappone stanno continuando a protestare perché la situazione sanitaria è pessima nel Sol-Levante, tant’è che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 20 giugno 2021, poco meno di un mese prima dell’inizio della competizione. Onestamente le paure sono tante, si è addirittura parlato di una possibile “variante olimpica”. Probabilmente avremo delle risposte più chiaro nel giro di un paio di settimane.

Nel frattempo non possiamo non sottolineare la figuraccia dei Miami Heat contro i Milwaukee Bucks, che nel giro di 6 mesi è passata dal partecipare alle Finals NBA al non riuscire nemmeno a superare il primo turno.

