Team USA, non solo Durant: fioccano i fenomeni NBA che vogliono giocare le Olimpiadi

Steph Curry, superstar dei Golden State Warriors, è l’ultimo fenomeno NBA ad aver espresso il desiderio di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024 per Team USA.

“Voglio giocare. È l’unica cosa che non ho fatto… Voglio assolutamente esserci. Voglio essere in squadra”, ha dichiarato lunedì Steph.

Insieme a Curry in questo impegno c’è anche Kevin Durant, che, insieme a numerosi altri giocatori di alto livello, ha dichiarato la sua intenzione di giocare per Team USA durante i media NBA. “Giocherò alle Olimpiadi l’anno prossimo”, ha dichiarato KD.

.@KDTrey5: “I will play in the Olympics next year.” 👀 pic.twitter.com/q5M3veliVB — NBA TV (@NBATV) October 2, 2023

Tim Reynolds di Associated Press ha riferito che Bam Adebayo, DeMar DeRozan, Devin Booker, Bradley Beal, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Khris Middleton, Julius Randle, Zach LaVine, Aaron Gordon, Kyle Kuzma, Zion Williamson, Kawhi Leonard, Fred VanVleet e Brook Lopez hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare, se convocati.

Kyrie Irving ha condiviso un sentimento simile durante il media day di Dallas e Draymond Green ha già espresso il suo desiderio di avere un’altra opportunità olimpica. Nel frattempo, giocatori come Jimmy Butler, Paul George e Anthony Davis non hanno escluso questa possibilità.

La partecipazione dell’MVP della regular season NBA in carica, Joel Embiid, rimane incerta, in quanto non ha ancora deciso se rappresentare Team USA o Francia alle prossime Olimpiadi. Stiamo a vedere come sarà il roster.