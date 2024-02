Team USA, per le Olimpiadi ci sono già 7 nomi praticamente certi

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 mancano ancora 5 mesi, ma Team USA è risaputo fare le cose con largo anticipo. A gennaio era stata stilata una lunghissima lista che comprendeva tutti i giocatori di primo e secondo livello della NBA, sostanzialmente solo Draymond Green era stato escluso a causa dei suoi problemi comportamentali e del percorso che stava affrontando in quel momento. Ora Shams Charania di The Athletic ha rivelato che, dei 12 atleti che disputeranno le Olimpiadi, 7 sono già praticamente decisi, rinuncerebbero soltanto a causa di eventuali infortuni.

Tra questi figurano nomi altisonanti: LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, il naturalizzato Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker e Jrue Holiday avrebbero accettato la chiamata.

Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Bam Adebayo ed Anthony Davis sono altri 4 nomi da tenere d’occhio, sebbene meno sicuri dei precedenti. Se tutti facessero parte di Team USA, porterebbero a 11 il numero di giocatori già decisi per le Olimpiadi. Un solo posto quindi ancora vacante.

A differenza dei Mondiali, che gli Stati Uniti non vincono dal 2014, le Olimpiadi hanno molto più appeal per gli atleti statunitensi. Per questo motivo tutti, compresi veterani come James e Curry per i quali questa sarà quasi sicuramente l’ultima edizione dei Giochi, non vogliono perdersele. Alle Olimpiadi, gli USA vincono l’oro ininterrottamente dal 2008.