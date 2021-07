Non c’è pace per Team USA, che ieri notte ha giocato l’ultima amichevole pre-Olimpiadi battendo la Spagna a Las Vegas. In queste ore la Nazionale americana partirà alla volta di Tokyo, ma viaggerà in 8 e non in 12. Jrue Holiday, Khris Middleton e Devin Booker sono ancora impegnati nelle Finals NBA e appena terminerà la serie voleranno in Giappone per unirsi ai compagni. In più è rimasto negli USA anche Zach LaVine, fermato dai protocolli anti-Covid.

LaVine è il terzo giocatore americano a doversi fermare dopo Bradley Beal (sostituito da Keldon Johnson perché positivo) e Jerami Grant (partito comunque per Tokyo dopo un periodo di quarantena). La stella dei Chicago Bulls non dovrebbe essere positiva al Covid e gli USA sperano di poterlo avere a disposizione nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti esordiranno alle Olimpiadi domenica pomeriggio contro la Francia.

Team USA’s Zach LaVine has been placed under health and safety protocols and will not travel with the team to Tokyo today. USAB hopes LaVine will be able to join the team in Tokyo later this week.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2021