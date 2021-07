Team USA perde un pezzo: Bradley Beal salterà le Olimpiadi

Uno dei protagonisti annunciati del torneo di basket alle Olimpiadi, Bradley Beal, non potrà giocare a Tokyo.

La stella degli Washington Wizards, che hanno appena scelto il nuovo coach, non partirà con i compagni alla volta del Giappone a causa del protocollo anti-Covid. Confermata la voce delle scorse ore che dava per molto probabile la sua assenza.

Nonostante la cosa non sia stata ufficializzata, è probabile che Beal sia risultato positivo a un tampone e per questo costretto a mettersi in isolamento. Team USA è al lavoro per cercare un sostituto nel più breve tempo possibile.