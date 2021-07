Team USA promuove 3 giocatori in prima squadra per le amichevoli

Team USA da qualche giorno si è riunito a Las Vegas per preparare le Olimpiadi di Tokyo che inizieranno tra un paio di settimane. Oltre ai 12 convocati, ci sono anche altri giocatori membri di una squadra B che si allena quotidianamente con il “vero” Team USA. Nelle scorse ore cinque membri di questa formazione, il cosiddetto Select Team, sono risultati indisponibili tra Covid-19 e infortuni. Nel frattempo però anche alla prima squadra mancheranno tre uomini: Devin Booker, Jrue Holiday e Khris Middleton.

Nessuno di loro tre per ora è in dubbio, anche se le Finals tra Suns e Bucks dovessero arrivare a Gara-7. Nel frattempo però andranno sostituiti per le amichevoli che inizieranno proprio in questi giorni: la notte tra sabato e domenica, Team USA esordirà contro la Nigeria, tra l’altro avversaria dell’Italia nel girone. Per la partita e quelle successive, fino al rientro di Booker, Holiday e Middleton, saranno “promossi” in prima squadra Keldon Johnson, Darius Garland e Saddiq Bey. Non solo: secondo Shams Charania, anche Cam Reynolds, Josh Magette, John Jenkins e Dakota Mathias saranno a disposizione di Pop. Cam Reynolds nei giorni scorsi ha firmato un contratto con Trento, in Serie A.

Strong week of National Team-Select Team practices in Las Vegas. Cam Reynolds, Josh Magette, John Jenkins and Dakota Mathias will be with Team USA for exhibition play as well. https://t.co/n3qBvsvRHJ — Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2021