Team USA sconfitto dal Messico nella seconda gara di qualificazione a Mondiale

Dopo aver rischiato molto contro Cuba, Team USA perde contro il più ostico Messico nella seconda gara delle qualificazioni al Mondiale 2023. Il risultato è di 97-88, con i messicani guidati dai 27 punti di Orlando Mendez-Valdez con 7/11 da tre punti. Decisivo il terzo quarto, nel quale gli ospiti hanno segnato solo 12 punti contro i 31 del Messico.

Per gli statunitensi ancora una volta il migliore in campo è stato Isaiah Thomas, autore di una doppia-doppia da 21 punti e 10 assist. Ovviamente Team USA non poteva avere a disposizione gli NBA o i giocatori che militano in Europa e si è dovuto “arrangiare” con free agent oppure attingere dalla G-League.

Gli USA sono terzi nel loro girone, con una vittoria e una sconfitta, davanti solo a Cuba e dietro a Messico (2-0) e Porto Rico (1-1).