Giornate difficilissime per Team USA. La nazionale statunitense ha perso due amichevoli, contro Nigeria e Australia, sulla strada per le Olimpiadi. In pochi giorni sono arrivate tante sconfitte quante la squadra ne aveva raccolte dal 1992 in gare non ufficiali.

Come se non bastasse, è arrivata anche la notizia del forfait di Bradley Beal che non potrà essere presente ai Giochi a causa del Covid. Adesso però coach Popovich rischia di perdere un’altra pedina, visto che anche Jerami Grant è stato fermato dai protocolli anti – Coronavirus. Probabilmente il giocatore dei Pistons ha avuto contatti stretti con Beal e per questo è stato costretto momentaneamente ai box. Il primo tampone è risultato negativo ed è possibile che, in presenza di altri test con il medesimo risultato nei prossimi giorni, Grant possa tornare in campo.

Team USA’s Jerami Grant has entered health and safety protocols at Team USA camp, sources tell me and @joevardon. Grant has not tested positive for coronavirus. He and Bradley Beal are in protocols in Las Vegas. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

Nel frattempo però allenamenti a ranghi ridotti per gli americani, privi di Beal e Grant ma anche di Devin Booker e Khris Middleton, ancora impegnati nelle NBA Finals.