Team USA vince a fatica contro Cuba: decide Isaiah Thomas

Non solo 21 punti per Isaiah Thomas nella prima partita di qualificazioni alla World Cup 2023, contro Cuba. In una serata non eccezionale per Team USA, l’ex giocatore NBA, convocato per la seconda volta nonostante sia free agent, ha segnato anche la tripla che ha chiuso la gara a 13” dalla sirena. Gli Stati Uniti hanno vinto 95-90, dopo un primo quarto da incubo in cui hanno subito 37 punti da un avversario modesto.

Jasiel Riviero, che da quest’anno gioca a Valencia, ha segnato la bellezza di 34 punti per i cubani, facendoli sognare fino alla fine. Per Team USA, oltre ai 21 di IT, anche 16 punti a testa per BJ Johnson e Brian Bowen II. Gli statunitensi torneranno in campo contro il Messico tra un paio di giorni.