Tegola per Indiana, i Pacers perdono TJ Warren

Bruttissima notizia per gli Indiana Pacers dopo un avvio di stagione eccezionale con quattro vittorie e una sola sconfitta fino a questo momento.

TJ Warren, infatti, dovrà restare ai box per diverso tempo nel tentativo di recuperare da una frattura da stress al piede sinistro che era diventata troppo fastidiosa. L’ala aveva giocato le prime quattro gare della stagione viaggiando a 15 punti di media ma ha dovuto dare forfait per la sfida vinta 119-99 contro i Cleveland Cavaliers. Troppo dolore per continuare a giocare, ora il giocatore ha deciso di operarsi per risolvere il problema.

Non ancora noti i tempi di recupero ma si teme che Warren debba saltare gran parte della regular season. In tal senso non è molto incoraggiante il precedente del 2016: a Phoenix ebbe li stesso problema e rientrò solamente l’anno successivo.

ESPN story on Pacers forward TJ Warren — team’s top scorer a season ago — who’s expected to miss a significant portion of regular season after surgery to repair stress fracture: https://t.co/kNAdjsMARX — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 1, 2021

