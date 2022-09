Tegola per la Serbia: l’EuroBasket di Nemanja Nedovic è già finito

Nemanja Nedovic dovrebbe saltare il resto del torneo europeo dopo che gli è stata diagnosticata uno strappo al polpaccio, secondo quanto riportato da “Mozzart Sport“.

Secondo quanto appreso, Nedovic “si è infortunato durante la partita contro Israele, ha lasciato il campo durante il secondo quarto e il giorno successivo ulteriori esami hanno determinato l’entità del suo infortunio. A causa dello strappo del polpaccio non potrà giocare fino alla fine della competizione”.

Secondo le regole di Eurobasket, Nedovic non potrò essere sostituito dalla Serbia, che continuerà il torneo con 11 giocatori a disposizione. Nedovic in quattro partite ha messo a referto una media di 6 punti, 1,8 assist e 1,3 rimbalzi.

Naturalmente non è bello che l’ex Olimpia Milano si sia infortunato però è indubbio che questo gioca a nostro vantaggio in un eventuale (e probabile) Ottavo di Finale contro la Serbia. Nedovic è un giocatore potenzialmente letale, seppure non fosse un titolare inamovibile della Serbia.

Stiamo a vedere come i serbi sopperiranno all’assenza di Nedovic. Certamente questo infortunio non è grave quanto quello subito da Danilo Gallinari poco prima di EuroBasket 2022. La pesantezza e l’importanza dell’infortunio del neo giocatore dei Boston Celtics per lui e per gli Azzurri sono incomparabili con quello dell’attuale guardia della Stella Rossa Belgrado.

