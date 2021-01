Piove sul bagnato in casa Washington Wizards. La franchigia della capitale, nonostante l’arrivo di Russell Westbrook, sta incontrando diverse difficoltà in questo avvio di stagione con due sole vittorie in dieci partite disputate.

Ora la franchigia della capitale ha perso una delle poche note liete di queste prime settimane, Thomas Bryant. Il centro che finora stava producendo 14 punti e 6 rimbalzi di media (massimo in carriera) ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà restare fuori per tutto il resto dell’annata.

Bryant will be lost for the season. https://t.co/wVMrJnxao9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.