Tensione negli studi di TNT, Shaq “minaccia” Kenny Smith in diretta

Siamo abituati a vedere la crew di Inside The NBA, sulla TNT, molto unita. Shaquille O’Neal, Ernie Johnson, Kenny Smith e Charles Barkley compongono un quartetto spesso esilarante, che fa divertire i telespettatori americani prima e dopo le partite. Ieri sera però c’è stata soprattutto un po’ di tensione, quando Shaq si è presentato negli studi di TNT in ritardo.

Kenny Smith ha fatto notare la cosa in diretta, chiedendo a Shaq di arrivare in orario. L’ex centro NBA non l’ha presa bene e ha risposto con una minaccia che ha lasciato tutti spiazzati, compreso lo stesso Smith.

Shaq: “If you try to be funny on TV again I’m gonna show you funny. I’m gonna put these paws on you.”

