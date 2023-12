TENSIONE tra Antetokounmpo e Indiana dopo i 64 di Giannis: l’oggetto del nervosismo è ASSURDO!

Giannis Antetokounmpo ha giocato come un dio greco questa notte, massacrando senza pietà Tyrese Haliburton e gli Indiana Pacers con una prestazione storica da 64 punti nella vittoria dei Milwaukee Bucks con il risultato finale di 140 a 126. Quando tutto era già stato detto e fatto, quello che Antetokounmpo voleva era portare a casa il pallone come ricordo della sua serata indimenticabile a livello di punteggio, ma Indiana apparentemente non voleva che avesse questo piccolo e semplice ricordo, secondo Chris Haynes di TNT.

“Gli Indiana Pacers hanno tolto il pallone dopo i 64 punti di Giannis Antetokounmpo. Un Antetokounmpo furioso si è diretto verso gli spogliatoi dei Pacers per cercare di recuperare il pallone. Non è chiaro se sia riuscito a recuperare la palla oppure no”.

Giannis goers sprinting down the tunnel and then returns a minute later to go off on Lloyd Pierce and Tyrese Halliburton demanding they get the game ball back as one of the Pacers took it pic.twitter.com/MocZ4VPNBi

— CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) December 14, 2023