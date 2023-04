Tenta di rubare nell’enorme villa di Michael Jordan: arrestato un 18enne

Forse la proprietà più iconica di Michael Jordan è una villa di oltre 5.200 metri quadrati che la leggenda del basket possiede ad Highland Park, in Illinois. Si tratta, per intenderci, della villa il cui ingresso è sancito da un enorme cancello con il numero 23 e utilizzata di recente da Travis Scott per uno dei suoi video musicali.

Jordan non vive più nella villa dal 2012, anno in cui la mise in vendita. Il prezzo allora era di 29 milioni di dollari, ormai dimezzatosi viste le difficoltà nel trovare un compratore: ora vale 14.8 milioni di dollari. Nella villa ci sono 9 camere da letto, 19 bagni, un campo da basket interno, una piscina, un campo da tennis e addirittura una stanza per i sigari, grande passione di MJ.

Secondo quanto riportato da TMZ, nelle scorse ore un 18enne è stato sorpreso con le mani nel sacco dopo che si era introdotto nella villa per portar via qualche oggetto di valore. L’allarme è stato dato dai vicini di casi e all’arrivo della polizia Raiden Hagedorn, questo il nome del ragazzo, era ancora all’interno della proprietà.