Terremoto a Trapani: penalizzazione in arrivo per la Shark di Antonini

4 punti di penalizzazione per la Trapani Shark, da scontare però nelle prossima stagione. Nessun impatto su questa annata, in cui i siciliani stanno disputando i playoff Scudetto.

La decisione è stata assunta da un Consiglio Federale straordinario, in seguito al verbale della Comtec, arrivato dopo i riscontri della Agenzia delle Entrate.

Questo il comunicato ufficiale della Federbasket.

Il Consiglio Federale, riunitosi oggi in seduta straordinaria, visto il verbale redatto in data odierna dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) sulla base dei riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate e comunicati con nota del 16 maggio, ha sanzionato la società Trapani Shark con quattro (4) punti di penalizzazione in classifica per irregolarità amministrative relative al corretto adempimento di versamenti IRPEF ed INPS. La sanzione verrà applicata nella stagione sportiva 2025-2026 così come previsto nella sezione 11 comma 5 lettera B del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti. Il Consiglio Federale ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Si tratta, dunque, di “irregolarità amministrative” relative al versamento dei contributi ai lavoratori. Parliamo dello stesso filone per cui il Brescia Calcio è stato retrocesso in Serie C (ricevendo 4 punti di penalizzazione, da scontare però in questa stagione). Ma cerchiamo di fare chiarezza.

Partiamo dal presupposto che le società sportive professionistiche, come tutte le aziende, sono tenute a pagare i contributi pensionistici ai propri dipendenti, giocatori compresi. Esistono i cosiddetti “crediti d’imposta”, vale a dire dei crediti che un cittadino o un’azienda vantano nei confronti dello stato e che possono essere “scalati” dalle tasse. Sono diventati di dominio pubblico con i vari bonus edilizi che i governi hanno creato in seguito al lockdown. Questi crediti possono anche essere ceduti da aziende o privati e “acquistati” da altri, tramite degli intermediari finanziari. Da qui nascono i guai del Brescia, della Shark e anche del Trapani Calcio, l’altra società di Valerio Antonini. I tre sodalizi avrebbero pagato alcuni contributi tramite un credito d’imposta acquisito dal Gruppo Alfieri spv srl. Peccato però che all’erario i conti non tornino. Sull’azienda sussistono diversi dubbi: non figura nell’elenco (pubblico) delle società-veicolo tenuto da Bankitalia, non ha un sito web, ha un solo dipendente (l’amministratore, un ragazzo irpino che pare non abbia alcuna esperienza nel campo), sostiene di avere sede in Via Montenapoleone a Milano ma la portineria del palazzo non ha idea di chi si tratti. Massimo Cellino, presidente del Brescia, sostiene di essere stato truffato e darà battaglia nella varie sedi legali per dimostrarsi estraneo. Dalla ricostruzione de Il Corriere della Sera, però, sembrano davvero troppe le ombre su questa società per non essere notate da un uomo d’affari navigato come Cellino, oltre che dai professionisti di sua fiducia.

Trapani sembra intenzionata a seguire la stessa linea e ha diffuso un comunicato ufficiale in cui preannuncia ricorso e azioni legali per dimostrare di essere parte lesa in questa vicenda.

La società Trapani Shark Srl, così come la Fc Trapani 1905, denuncia la medesima truffa subita da una presunta associazione a delinquere composta da diversi “professionisti”, che sono stati identificati attraverso un esposto alle autorita giudiziarie competenti, ed i cui nomi saranno resi noti quanto prima. Tali soggetti, infatti, hanno falsificato documentazioni, prodotto crediti inesistenti, al solo fine di rubare denaro alle due società ( nell’ordine di 200 mila euro ); Il Gruppo a capo di tale organizzazione è lo stesso Gruppo Alfieri, di cui lamenta la medesima operatività il Dottor Massimo Cellino, Presidente del Brescia Calcio. Considerando che al momento sono stati ugualmente applicati 4 punti di penalizzazione per la prossima stagione alle due società dalle rispettive Federazioni, la Trapani Shark Srl sta preparando con i suoi legali la difesa , per dimostrare la totale estraneità da tentativi illeciti e per dimostrare altresì il danno subito che gia di per sé è notevolmente afflittivo, con il tentativo di vedere eliminata tale penalizzazione. Ogni speculazione sul tema, da parte di organi d’informazione già noti per le loro capacità diffamatorie, viste nel recente passato, sarà trattato con la massima durezza dai legali delle rispettive società

Ma perché il Brescia e il Trapani Calcio scontano la penalizzazione nella classifica di questa stagione e la Shark, invece, dovrà scontarla nel 2025-2026? Semplice: FederCalcio e FederBasket hanno regolamenti differenti sull’applicazione delle penalizzazioni, anche nel caso di provvedimenti relativi e irregolarità risalenti al medesimo periodo dell’anno.