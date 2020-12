Terremoto in casa Khimki Mosca: Jerebko e Timma hanno le valigie in mano

Il Khimki Mosca si trova tristemente all’ultimo posto in classifica nella regular season di EuroLega: il record di 2 vittorie e ben 11 sconfitte è molto al di sotto delle potenzialità della formazione di coach Rimas Kurtinaitis.

Secondo quanto riporta il giornalista russo Artem Komarov su twitter, sembra che la dirigenza sia in procinto di rivoluzionare il roster, ed i primi due a partire sarebbero Jonas Jerebko e Janis Timma: l’ex Biella e Golden State Warriors sta tenendo medie di 12.7 punti e 5.8 rimbalzi, mentre l’esterno lettone viaggia a 8.3 punti e 2.9 rimbalzi.

Il Khimki sta cavalcando una striscia di 4 sconfitte consecutive e ha attualmente la peggior difesa di tutta l’EuroLega.

💥 Khimki is dissatisfied with Janis Timma and Jonas Jerebko, I’ve been told by a source close to the club. The Russian powerhouse is considering to part ways with both players.

— Artem Komarov (@art_basket) December 13, 2020