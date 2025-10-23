Terremoto in NBA: arrestati Terry Rozier e Chauncey Billups

Lo scandalo delle scommesse torna a scuotere il mondo della NBA. Nelle scorse ore la FBI ha arrestato Terry Rozier e Chauncey Billups.

Rozier è stato prelevato poco dopo la fine della prima gara stagionale dei suoi Miami Heat, persa con gli Orlando Magic. Il suo coinvolgimento in casi di presunte partite truccate era noto da mesi. Nel mirino una sfida del Marzo 2023, quando ha affrontato i New Orleans Pelicans con la casacca degli Charlotte Hornets. Ci sarebbe stato un flusso anomalo di scommesse, una trentina in meno di un’ora per circa 14mila dollari, tutte a opera dello stesso giocatore, sull’under di punti, rimbalzi e assist di Rozier. In sostanza lo scommettitore avrebbe puntato su una cattiva prestazione di Rozier che puntualmente si è verificata.

L’indagine è la stessa che ha portato Jontay Porter ad essere bannato a vita dalla NBA e nella quale è coinvolto anche Malik Beasley.

La grande novità però riguarda il coinvolgimento di Chauncey Billups, attuale head coach dei Portland Trail Blazers. Anche lui è stato arrestato a causa di questo filone di indagini ma non è ancora chiara la reale motivazione. Non ci sarebbe però nessun collegamento con le partite della squadra che allena, secondo NBC.