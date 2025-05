Terremoto intorno a Valerio Antonini dopo un servizio de “Le Iene”: il patron di Trapani risponde alle accuse

Nella serata di martedì 6 maggio 2025, il programma televisivo di Mediaset “Le Iene” ha mandato in onda un servizio intitolato “Presidente Antonini: complotto o debiti da pagare?”, focalizzato su Valerio Antonini, patron della Trapani Shark. Il servizio ha presentato testimonianze di diverse persone che affermano di avere crediti nei confronti di Antonini, mostrando contratti e documenti a supporto delle loro rivendicazioni.

Tra gli intervistati figurano Massimiliano Polizzi, titolare di una società di multiservizi, Francesco Torre, produttore cinematografico, Claudio Graviano, titolare di una società di broadcasting, Salvatore Alfano della Ifa srl, Bruno Conforti, ex responsabile marketing del Trapani Calcio, Giuseppe Tranchida, ex segretario amministrativo della Trapani Shark, e suo padre, l’architetto Francesco Tranchida, oltre a Gianni Lacchè, organizzatore di eventi sportivi. Questi individui sostengono di non aver ricevuto pagamenti dovuti da Antonini per servizi resi o collaborazioni professionali. Il servizio si conclude con l’ex segretario amministrativo dei Trapani Shark, Giuseppe Tranchida, che afferma di essere stato pagato poco dopo l’intervista rilasciata a “Le Iene”. Inoltre, viene riportato che Antonini ha presentato denunce per truffa e tentata estorsione nei confronti di alcune delle persone intervistate.

Nel corso del servizio, Antonini ha risposto alle accuse in modo deciso, negando l’esistenza di debiti e affermando di essere, al contrario, creditore. “Quali debiti? Non è il mio caso. Io sono creditore, se venite nel mio ufficio ve lo faccio vedere. Tu hai detto una cosa che non è vera e ti denuncio” ha dichiarato Antonini. Ha inoltre sollevato dubbi sulla veridicità delle accuse, chiedendo: “Ma se uno ha un credito, perché non fa decreto ingiuntivo? Se ci sono soldi da dare, lo stabilirà il tribunale”.

Nelle scorse ore Valerio Antonini ha espresso il suo disappunto anche attraverso X, definendo il servizio “osceno” e “vecchio”, e annunciando l’intenzione di intraprendere azioni legali contro coloro che ritiene responsabili di diffamazione. “Nel mentre andava in onda un osceno servizio su una TV nazionale, vecchio e pieno di spunti legali straordinari di cui parleremo a breve punto per punto e che mi da chance enormi di vedere finalmente i ‘truffatori’ ben noti pagare le mostruose falsità dette e fatte tra Dicembre 2024 e Marzo 2025. Polizzi, Conforti, Torre, Tranchida Arch. e figlio, tra poco tocca a voi, spiegheremo uno a uno le gravi dimenticanze e le falsità che avete raccontato mettendo oltretutto il programma che ha mandato questo filmato a grosso rischio querela, di cui studieremo i contorni a breve” ha scritto Antonini.

Ieri sera Telesud ha offerto uno spettacolo televisivo degno di questo nome. Che ha raccolto un audience eccezionale mai raggiunto in Provincia. Si è trattato di un acceso confronto tra 2 persone che rappresentano in un modo o nell’altro la Città, dettato dal momento contingente… pic.twitter.com/xHKEeOJeb3 — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) May 7, 2025

Successivamente Valerio Antonini ha scritto un altro tweet, replicando a tutti i personaggi intervistati e criticando l’atteggiamento del giornalista de “Le Iene”, Alessandro Sortino: “Ho assisistito divertito al servizio andato in onda, con un ritardo di quasi 3 mesi dal momento in cui l’inquietante e discretamente fuori forma Sortino mi ha avvicinato allo Stadio, entrando per altro senza autorizzazione a riprendere e fingendosi un tifoso con tanto di cappello oscurante. […] Caro Sortino, il tuo pedestre tentativo di screditare un imprenditore che ha speso oltre 14 milioni di euro in meno di 2 anni (non i 4 sfigati che hai intervistato) e che ha oltre 200 dipendenti a Trapani che prendono stipendi e premi, è finito per diventare un regalo per il sottoscritto per aumentare le chance di vedere giustizia nelle sedi opportune, oltre che per una enorme richiesta di risarcimento danno che seguirà a breve. […] Ma Mediaset veramente ti pagherà per questo servizio? Io spero vivamente per loro di no, perché hai fatto fare davvero una pessima pagina di giornalismo a un programma d’élite come Le Iene”.

Ho assisistito divertito al servizio andato in onda, con un ritardo di quasi 3 mesi dal momento in cui l’inquietante e discretamente fuori forma Sortino mi ha avvicinato allo Stadio, entrando per altro senza autorizzazione a riprendere e fingendosi un tifoso con tanto di… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) May 7, 2025

Non è la prima volta che “Le Iene” dedicano un servizio al mondo del basket italiano negli ultimi mesi. A marzo infatti era scoppiato un altro caso per l’alterazione delle statistiche di alcune statistiche in LBA al fine di manipolare l’esito delle scommesse.