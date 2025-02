Terrence Shannon Jr, Illonis gli ritira la maglia… ma la appende al contrario

Clamorosa gaffe sabato notte, approfittando della pausa per l’All-Star Weekend l’università di Illinois ha onorato Terrence Shannon Jr ritirando la sua maglia #0. Il ragazzo, 24 anni, nell’ultimo Draft NBA è stato 27° chiamata assoluta per i Minnesota Timberwolves, 17° giocatore nella storia dei Fighting Illini scelto al primo round. La serata dedicata a Shannon Jr si è però trasformata ben presto in una clamorosa gaffe.

Illinois ha infatti appeso ma maglia del giocatore al tetto del palazzetto, come si fa in questi casi, anche in NBA. Peccato che per via di un errore lo stendardo a forma di maglia è stato appeso a testa in giù.

Dopo la partita, John Witman ha commentato l’accaduto con una certa severità: “Nella vita gli errori capitano, ma ci sono alcuni momenti in cui gli errori non posso capitare”. La maglia di Shannon Jr è rimasta appesa al contrario per tutto il resto della partita, vista l’impossibilità di tirarla giù in breve tempo. Dopo la gara gli addetti hanno corretto l’errore, anche se ormai il pasticcio era stato combinato.