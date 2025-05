Terribile infortunio per Matilde Villa

Bruttissimo infortunio per Matilde Villa. La stella della Nazionale azzurra ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

L’incidente è avvenuto nella seconda delle due amichevoli giocate dall’Italbasket in casa del Belgio. Purtroppo la risonanza magnetica di oggi ha confermato le brutte impressioni avute a caldo. Infortunio gravissimo per la Villa che ora con tutta probabilità dovrà operarsi e stare fuori per diversi mesi.

Tegola per l’Italia in vista dell’Europeo di Giugno che vedrà le ragazze di Capobianco impegnate a Bologna nel girone di qualificazione. Il ct ha convocato l’esperta Mariella Santucci al posto della classe 2005 della Reyer Venezia.

Foto: FIBA