Terribile terremoto in Turchia, incertezza sulle partite di EuroLega

Come noto, nelle scorse ore tra Turchia e Siria si è registrato un terribile terremoto che ha abbattuto tantissime costruzioni, anche abitate, causando migliaia di morti. Mentre il mondo guarda impressionato le immagini dei corpi estratti dalle macerie, l’EuroLega si interroga su cosa fare con le partite in programma questa settimana in Turchia, in particolare quella del Fenerbahçe contro Milano e quella dell’Efes contro il Real Madrid.

Mehmet Muharrem Kasapoglu, Ministro turco dello Sport, ha annunciato nelle scorse ore che ogni manifestazione sportiva sarà sospesa fino a prossimo ordine. Appare quindi pressoché impossibile che le due partite di basket si disputeranno nelle date programmate. Probabilmente entrambe saranno rinviate a data da destinarsi, quando la situazione in Turchia si sarà tranquillizzata.

Nel frattempo, in EuroCup, Trento giocherà in casa contro Ankara. In quel caso, tenendosi in match su suolo italiano, verrà osservato un minuto di silenzio prima della palla a due, ma le due squadre saranno regolarmente in campo. La FIBA ha invece annunciato che in Basketball Champions League tutte le partite coinvolgenti le squadre turche saranno rinviate.

Foto: Olimpia Milano