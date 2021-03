Terza cessione di giornata per gli Orlando Magic: Aaron Gordon ai Denver Nuggets

Non finisco le trade in casa Orlando Magic: dopo le cessioni di Nikola Vucevic a Chicago ed Evan Fournier a Boston, lascia la Florida anche Aaron Gordon. Il giocatore, ai Magic dal Draft 2014, è stato al centro di uno scambio con i Denver Nuggets, che nelle scorse ore avevano già ottenuto JaVale McGee da Cleveland.

In cambio di Gordon, i Magic ottengono Gary Harris, il rookie RJ Hampton e una scelta del primo turno al Draft.

Gary Harris, RJ Hampton and a first-round pick to the Magic for Aaron Gordon, source tells ESPN. https://t.co/VWMUVCokeS

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021