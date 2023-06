Terza stella: quante squadre hanno raggiunto questo risultato?

Grazie alla vittoria in Gara7 arrivata ieri sera contro la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano ha cucito sul proprio petto la terza stella. Dietro all’EA7, soltanto due squadre italiane sono riuscite a raggiungere la prima stella: si tratta della stessa Virtus Bologna e della Pallacanestro Varese. Ma quante sono, in Europa, le compagini a poter vantare più di 30 campionati nazionali nella propria bacheca?

Nei top campionati europei, solamente due squadre oltre a Milano hanno raggiunto la terza stella, due squadre i cui nomi bastano a far capire l’importanza di un risultato del genere. Stiamo parlando di Panathinaikos e Real Madrid.

Andiamo allora ad analizzare meglio la situazione, campionato per campionato. In Grecia, come anticipato, nonostante quello che si possa immaginare, la differenza tra gli storici rivali del Panathinaikos e dell’Olympiacos è decisamente netta. I biancoverdi, con 39 titoli nazionali, sono la compagine in assoluto più titolata d’Europa in termini di scudetti e l’unica veramente a un passo dalla quarta stella. I rivali dell’Olympiacos, invece, sono ancora fermi a quota 14 nonostante i trofei ottenuti nelle ultime due stagioni. In Spagna il Real Madrid, nonostante la serie di finale persa quest’anno con un netto 3-0 contro il Barcellona, vanta ben 36 vittorie nella Liga ACB (la prima risale al 1957).

In Russia il CSKA Mosca non è ancora riuscito a raggiungere la terza stella, ma è un traguardo che i moscoviti potrebbero tagliare nel prossimo decennio: attualmente hanno collezionato 27 campionati nazionali. Nel campionato lituano, come ovvio, il primato spetta allo Zalgiris Kaunas, che con la vittoria di questa stagione ha raggiunto i 24 trofei. In Francia la compagine con il maggior numero di campionati vinti è l’ASVEL Villeurbanne, che è però fermo a quota 21. La Süperlig turca è un campionato talmente combattuto che soltanto due squadre sono riuscite a raggiungere la stella. Si tratta di Efes e Fenerbahce, che vantano rispettivamente 16 e 10 titoli in bacheca. In Germania nessuna squadra può vantare una quantità di scudetti particolarmente notevole: ad averne vinti di più è il Bayer Leverkusen (che oggi non è nemmeno nella massima serie), con 14 trofei. Seguono l’Heidelberg, fermo a quota 13 dal 1977, e l’Alba Berlino con 11. Concludendo, in Serbia in un campionato molto “giovane” Partizan e Stella Rossa si spartiscono lo scettro con 8 scudetti ciascuno: dal 2007 al 2014 ha sempre vinto il Partizan, mentre dal 2015 al 2023 è stato dominio Stella Rossa (fatta eccezione per il 2020, anno in cui il trofeo non è stato assegnato causa interruzione per la pandemia).

Ma non finisce qui, perché anche al di fuori dei top campionati del vecchio continente ci sono compagini che hanno raggiunto risultati sbalorditivi. In Ungheria, per esempio, c’è qualcuno che è riuscito a raggiungere la terza stella. Si tratta dell’Honvéd, che tra il 1952 e il 1997 ha messo in cascina ben 33 titoli nazionali su 45 disponibili. 33 trofei anche per il Partizan Tirana, dominatore indiscusso della Liga A albanese tra il 1951 e il 1996. A una passo dalla terza stella anche il Benfica, che con la vittoria di quest’anno ha raggiunto quota 29 scudetti nella Liga Portuguesa. In Bulgaria, l’Akademik Sofia vanta ben 26 scudetti contro i 19 finora collezionati dai rivali del Levski. Nella Pro Basketball League belga è l’Ostenda a vantare il maggior numero di titoli in bacheca, con la sorprendente cifra di 24 trofei. In Romania a contendersi lo scettro sono le due compagini della capitale, entrambe con due stelle già cucite sulle proprie maglie: la Dinamo Bucarest, con i suoi 22 trofei, precede di una lunghezza i cugini dello Steaua. In Croazia la Cibona Zagabria ha raggiunto la seconda stella lo scorso anno e questa stagione ha mancato la 21esima per un soffio, sconfitta in finale dal Kosarkaski Klub di Zara. Infine, in Slovenia, l’Olimpia Lubiana è a un passo dalla seconda stella che potrebbe e dovrebbe arrivare a breve. Attualmente, infatti, guida per 2-0 la serie di finale contro gli Helios Suns che in caso di vittoria varrebbe alla squadra della capitale slovena il ventesimo titolo.

In conclusione, e per tirare le somme di tutto quanto detto fino ad ora, in tutta Europa sono complessivamente cinque le squadre che sono riuscite a raggiungere la terza stella: Panathinaikos, Real Madrid, Honvéd, Partizan Tirana e adesso anche l’Olimpia Milano, che ieri, 23 giugno 2023, ha finalmente ottenuto la tessera per iscriversi a questo club così esclusivo.

Foto: Olimpia Milano