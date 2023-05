Terzo quarto MOSTRUOSO dell’Olympiacos ed è finale per i greci: Monaco KO dopo un ottimo primo tempo

INCREDIBILE prestazione dell’Olympiacos nel terzo quarto contro il Monaco con i greci che hanno chiuso la frazione 27 a 2 e hanno ucciso così la gara, dopo aver sofferto molto i monegaschi nel primo tempo.

Nulla da fare per il Monaco che nella prima metà di gara aveva fatto veramente bene, sia in difesa sia in attacco: infatti la squadra guidata da Mike James al 20′ era sopra 41 a 29. Poi il blackout. 2 punti in 10 minuti di gioco sono quasi inimmaginabili per un team con attaccanti del calibro di James, Jordan Loyd, Elie Okobo, John Brown III e altri.

L’MVP morale della partita è Thomas Walkup, non tanto per i numeri ma per lo spirito battagliero che ha regalato ai suoi, specialmente in difesa: nel terzo periodo sembrava ci fosse un muro insuperabile davanti al canestro dei greci.

Davvero un peccato per il Monaco che aveva pregustato il sogno di battere l’Olympiacos e di poter giocare la prima finale di una Final Four di EuroLega della sua storia ma purtroppo la forza e la tradizione dei greci hanno fatto la differenza questa sera a Kaunas. Alla fine la quadra di Atene si è imposta 76 a 62 sulla formazione del Principato di Monaco.

Olympiacos: Vezenkov 19, Papanikolaou 15, Fall 12.

Monaco: James 17, Okobo 17, Loyd 11.

QUI trovi le statistiche complete della gara.

