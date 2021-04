Terzo quarto ottimo, la Stella Rossa si regala una gioia contro il Maccabi

STELLA ROSSA 76-64 MACCABI TEL AVIV

(15-21; 18-13; 20-11; 23-19)

Dopo la sconfitta rimediata contro l’Olimpia, la Stella Rossa si regala una gioia superando un Maccabi ormai in vacanza. A cominciare meglio sono i serbi, che si portano sul 6-0 con Loyd, ma il contro-parziale israeliano non si fa mancare. Il Maccabi si trova quindi a +7 (12-19) grazie a Jones, e il primo quarto si chiude 15-21.

Gli ospiti toccano il +10, si fanno rimontare ma tornano poi a +9 grazia a Bryant (21-30). La gara sembra in pieno controllo gialloblu, ma la tenacia della Zvezda impedisce al Maccabi di scappare: si va all’intervall0 sul risultato di 33-34.

La Stella Rossa trova il primo vantaggio con Nnoko (35-34), e la gara cambia immediatamente corso. I serbi sono ora in controllo, trovando il +9 con Davidovac. Il Maccabi cerca di rientrare, ma viene respinto dalla difesa serba: il terzo quarto termina 53-45.

La tripla del +10 di Davidovac (58-48) sembra spezzare le gambe al Maccabi. Dorsey cerca di ricucire lo strappo, ma per il Maccabi è troppo tardi: Nnoko a rimbalzo chiude definitivamente i conti sul 71-61. La gara termina 76-64.

STELLA ROSSA: Loyd 21, Dobric 13, Davidovac 11

MACCABI TEL AVIV: Dorsey 14, Bryant 12, Zizic 10

Milanese classe ’97, fede cestistica Olimpia Milano. Non grande amante NBA, ma seguo abbastanza i Lakers. Viva la kosarka slava.. aspirante story-teller. Si spera.

mail: gabbuschi@gmail.com