Thanasis Antetokounmpo firma un biennale con i Bucks

Thanasis Antetokounmpo dopo tre stagioni in nba tra il 2013 e il 2020 ha firmato un contratto pluriennale con i Bucks.

Thanasis, fresco vincitore del titolo nba con Milwaukee, si è accordato per un contratto della durata di 2 anni. Nella passata stagione ha giocato 57 partite, scendendo in campo per poco più di 9 minuti: 2.9 punti e 2.2 rimbalzi di media per lui.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 13, 2021